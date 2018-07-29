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29 Temmuz 2018 11:29

İzmit’te günde 26 ton ambalaj atığı toplanıyor

İzmit Belediyesi tarafından günde ortalama 26 ton ambalaj atığı toplanıyor.

İzmit’te günde 26 ton ambalaj atığı toplanıyor

29 Temmuz 2018 11:29


İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, her gün 10 araç ve 20 personel ile şehrin dört bir yanında ambalaj atığı toplandığını belirterek, "Ambalaj atığı demek ağaçların kesilmemesi, hammaddenin ziyan olmaması demektir. İzmit Belediyesi olarak 10 yılı aşkın zamandır başta okullar olmak üzere alış veriş merkezileri ve mahallelerden düzenli şekilde ambalaj atıkları toplanarak geri dönüşümü sağlanmaktadır. İç mekan olsun dış mekan olsun ambalaj atık toplama kutu ve konteynerlerinden ayda 800 tondan fazla kullanılmış kağıt toplanıyor. Bu da yüzlerce ağacı kesilmekten kurtarmak demektir" dediler.


Yetkililer, ev ve iş yerlerinde ambalaj atığı bulunanların 318 00 77 numaralı telefonu arayarak bunları aldırabileceklerini de söylediler.




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