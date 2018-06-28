İzmit’te harabe yapılar yıkılıyor

Şimdiye kadar şehrin dört bir yanında 500’den fazla harabe, kullanılmayan yapıyı yıkan İzmit Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekiplerince son olarak Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki bir yapı da yıkılarak kötü görüntünün önüne geçildi. Erdem Sokak üzerinde bulunan insan ve çevre sağlığı açısından tehlike oluşturan iki katlı harabe yapı, 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine istinaden iş makinası yardımıyla yıkıldı.

Öte yandan İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri şehrin çeşitli yerlerinde çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturan 21 harabe yapı için sahiplerine yapıları yıkmaları tebligat yapıldı.