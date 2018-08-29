İzmit’te hasarlı konteynerler tamir ediliyor

İzmit sınırları içerisinde bulunan hasarlı çöp konteynerleri tespit edilerek tek tek onarılıyor. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil tamir ekipleri, hasarlı konteynerleri bulundukları yerde onarırken, tamir kapsamlı olan konteynerler da şantiye atölyesinde tamir edilerek, tekrar kullanıma sunuluyor. K

onuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, “Hasarlı konteynırları atölyeye getirip tamir etmek zaman kaybı oluyordu. Bunu önlemek için mobil ekip oluşturduk. Bu ekibimiz hasarlı konteynırları bulundukları yerde tamir ederek zaman kaybının önüne geçilmiş oluyor. Günlük ortalama 15-20 konteyner tamir ediliyor” dediler.