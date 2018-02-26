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26 Şubat 2018 11:59

İzmit’te hayvan yetiştiricilerinin sorunları konuşuldu

İzmit Belediyesi tarafından hayvan yetiştiricilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda hayvancılıkta yaşanan sorunlar masaya yatırıldı.

İzmit’te hayvan yetiştiricilerinin sorunları konuşuldu

26 Şubat 2018 11:59


İzmit Belediyesi, hayvan yetiştiricilerinin yaşadıkları sorunların konuşulması amacıyla toplantı düzenledi. Solaklar Mahallesi yolu üzerindeki modern hayvan pazarında gerçekleşen toplantıya İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Koordinatörü İsmail Gün, Kocaeli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Yavuz, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden sorumlu veteriner hekimler, İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Mustafa Şener, çevre il ve ilçelerden gelen büyükbaş hayvan yetiştiricileri katıldı.


Sektörle ilgili sorunların masaya yatırılıp konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıya katılan hayvan yetiştiricileri, bu tür toplantıların kendileri için yararlı olduğunu söylediler.




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