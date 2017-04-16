İzmit’te hizmet yerlerine onarım çalışması

İzmit Belediyesi’nin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından şehrin 29 ayrı noktasındaki hizmet binalarındaki bakım ve kontroller sürdürülüyor. Belediye yetkilileri başta belediyeye ait emekli evleri olmak üzere bütün binalarda hizmeti aksatacak sorunlara müdahale ettiklerini hatırlatarak, "Havaların ısınmasıyla birlikte hizmet binalarında boya badana işlerine ağırlık verdik. Amacımız vatandaşa hizmetin en mükemmel şekilde olması ve personelin de en sağlıklı ortamlarda görev yapmasıdır” dediler.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince belediye hizmet araçlarına yakıt sağlayan Tepeköy şantiyesindeki akaryakıt istasyonunun depoları temizlendi, pompaların kalibrasyonları yapılarak güvenlik teçhizatları elden geçirildi.