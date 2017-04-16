Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 10:51

İzmit’te hizmet yerlerine onarım çalışması

İzmit Belediyesi, hizmet yerlerindeki bakım onarım ve kontrol çalışmalarına devam ediyor.

İzmit’te hizmet yerlerine onarım çalışması

16 Nisan 2017 10:51


İzmit Belediyesi’nin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından şehrin 29 ayrı noktasındaki hizmet binalarındaki bakım ve kontroller sürdürülüyor. Belediye yetkilileri başta belediyeye ait emekli evleri olmak üzere bütün binalarda hizmeti aksatacak sorunlara müdahale ettiklerini hatırlatarak, "Havaların ısınmasıyla birlikte hizmet binalarında boya badana işlerine ağırlık verdik. Amacımız vatandaşa hizmetin en mükemmel şekilde olması ve personelin de en sağlıklı ortamlarda görev yapmasıdır” dediler.


Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince belediye hizmet araçlarına yakıt sağlayan Tepeköy şantiyesindeki akaryakıt istasyonunun depoları temizlendi, pompaların kalibrasyonları yapılarak güvenlik teçhizatları elden geçirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    20°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:24
  • Güneş :06:12
  • Öğle :13:11
  • İkindi :16:56
  • Akşam :19:48
  • Yatsı :21:25
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!