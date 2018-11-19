İzmit'te Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili sempozyum düzenlendi

KOCAELİ(İHA) – İzmit'te, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Ensar Vakfı ortaklığıyla Peygamber Efendimizin hayatıyla ilgili sempozyum düzenlendi.

İzmit Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Ensar Vakfı ortaklığındaki ‘Tüm Yönleriyle Hz. Peygamber ve Ahlakı Sempozyumu' 2 gün sürdü. Oturum başkanlığını Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün yaptığı sempozyuma Türkiye'nin çeşitli ilahiyat fakültelerinden öğretim görevlileri konuşmacı olarak katıldı. Necati Gençoğlu Kültür Merkezi'ndeki sempozyumun açılışına Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Kişioğlu, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Ensar Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Musa Taşçı ile vatandaşlar katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan sempozyum açılışında konuşan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hülagü, “Değerli ilim adamlarının katılımlarıyla gerçekleşen bu toplantıda, Peygamberimizin baba, eş, dede, arkadaş, sırdaş, komutan, devlet adamı olarak sahip olduğu kemali vasıflarının genel olarak ortaya konulacağını ümit etmekteyim.Hazreti Allah Kuran'da bu kutlu elçinin yüce bir ahlak üzere olduğunu ve onun en güzel örnek olduğunu bildirmiş, Resulüne ittibayı kendisine muhabbete vesile tayin etmiştir. Efendimiz sadece Müslümanlara değil alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Biz millet olarak, Allah'a ve Resul'üne bağlılık, muhabbet ve edebi ifade etmekte, medeniyetinin bütün unsurlarında bunu görünür kılma gayretinde zirveye ulaşmış tarihi bir tecrübeye sahibiz. Yaşadığımız vatanın taşına toprağına sinmiş, Peygamber aşkının ve bu aşk üzerine yükselen değerlerin yeniden keşfi hepimizin boyunun borcudur” dedi.

7 oturumda gerçekleştirilen sempozyumda, birçok İslami meseleler gündeme geldi.İlahiyat fakültelerinden öğretim görevlileri de konuşmacı olarak yer aldı.