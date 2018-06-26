İzmit’te ilaçlama çalışmaları devam ediyor

İzmit Belediyesi Sağlık Birimi’ne bağlı ekipler, vatandaşlardan gelen istek ve şikayetler çerçevesinde yaşam alanlarındaki haşeratlara karşı ilaçlama çalışması yapıyor. Yetkililer, vatandaşların ilaçlama taleplerinin yanı sıra, kamuya ait okullar, camiler gibi yerlerde de ilaçlama çalışması yapıldığını söylediler. Belediye ekiplerince Hz. Ömer Camii, Edebali Camii, Akça Camii, Yuvam Akarca Ulu Camii, 42 Evler Özel Eğitim Okulu, Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nda da ilaçlama çalışması yapıldı.