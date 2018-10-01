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İzmit'te inşaatlara sıkı denetim

İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehrin dört bir yanındaki ruhsatlı yapılarda sık sık denetimler yapıyor.

İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin dört bir yanındaki ruhsatlı yapılarda sık sık denetimler yapıyor.


İzmit Belediyesi çevre çalışmalarında da kontrolü elinden bırakmıyor. Yapılan her inşaatta projeye uygun hareket edilip edilmediğini inceler. İnşaatların her seviyesini yakından takip ettiklerini söyleyen yetkililer “Yaptığımız kontrollerde projeye aykırılık görüldüğünde gerekli uyarı ve düzeltmeler yaptırılarak ileriki aşamalarda sorunun daha da büyümesi önlenmiş olunuyor. Kurallara uygun şekilde yapılmayan ve uyarıları dikkate almayan inşaatlarda durduruluyor” dedi. İzmit'te 3 hafta içinde 125 inşaatta kontroller yapıldığı kaydedildi.

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