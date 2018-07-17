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17 Temmuz 2018 12:22

İzmit’te işsizler için İZTİM faaliyette

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediye Başkanı Dr.

İzmit’te işsizler için İZTİM faaliyette

17 Temmuz 2018 12:22

Nevzat Doğan’ın bir vizyon projesi daha hayata geçirildi.


İşverenlerle iş arayanların buluşma noktası olan İZTİM (İzmit İstihdam Merkezi) Cumhuriyet Çocuk Parkında faaliyete geçti. Sanat Galerisi yanındaki İZTİM’de ilk etapta 4 kişi görev yapacak. Son yıllarda büyük ilgi gören özel istihdam büroları gibi iş arayanlarla eleman arayanları buluşturacak olan İZTİM, Kocaeli İŞKUR Müdürlüğünden gerekli yetki belgesini aldı. İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, İZTİM yetkililerine yetki belgesini vererek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Önümüzdeki günlerde resmi açılışı yapılacak İzmit İstihdam Merkezi, İzmit Belediyesi ile özel sektöre personel alımlarında aracılık yapacak. İnternet ortamında iş ve işçi bulma siteleri gibi faaliyet gösterecek olan İZTİM ile ilgili telefonla bilgi alınabilecek.




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