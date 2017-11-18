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18 Kasım 2017 18:41

İzmit’te kaçak yapılaşmaya izin verilmiyor

Kaçak yapılaşmaya izin vermeyen İzmit Belediyesi, son olarak Tavşantepe Mahallesi Kireçocakları mevkiinde kaçak olarak yapılan yapıları yıktı.

İzmit’te kaçak yapılaşmaya izin verilmiyor

18 Kasım 2017 18:41


Tavşantepe Mahallesi Kireçocakları mevkiinde kaçak olarak yapılan imar ve şehircilik açısından görüntü kirliliği oluşturan yapılar İzmit Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, Tavşantepe Caddesi ile Dilek ve Ata Sokaklarda bulunan harabe ve kaçak yapıların 775 sayılı Gecekondu Yasasının 18. maddesine istinaden, iş makineleri yardımıyla yıkıldığını belirterek, “İzmit Belediyesi olarak kaçak yapılaşmaya kesinlikle izin vermiyoruz” dediler.


Yıkım sırasında polis ve zabıta muhtemel bir tatsızlığa karşı geniş güvenlik önlemleri aldı.




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