İzmit’te kadınlar bilgilendiriliyor

Her gün farklı mahalle konağında yapılan etkinliklerle bayanlara devletimizin kadınlara yönelik vermiş olduğu destek ve yapmış olduğu projeler anlatıyor.

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantıları kapsamında son olarak Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Zabıtan Mahalle Konağı içerisinde bulunan Emekli Evi’nde devlet tarafından kadın ve aileye verilen destekler, sosyal haklar ve kamuya erişim yolları anlatıldı. KADEM Kocaeli Temsilcisi Berna Abiş tarafından verilen bilgilendirme eğitimini kadınlar ilgiyle takip ettiler. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Abiş tarafından kadınlardan gelen sorularda yanıtlandı.

Program sayesinde kadınlara bu bilgileri vermenin kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirten KADEM Kocaeli Temsilcisi Berna Abiş, “İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’ın kadınlara yönelik projelerini ve desteklerini hepimiz yakından takip ediyoruz. Bizlere de bayanlarla bir araya gelme ve onları bilgilendirme fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz” dedi.

İzmit’te kadın olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirten katılımcılarda, kendilerine bu imkanı sağlayan Başkan Doğan’a teşekkür ettiler. Bayanlar için planlanan bu bilgilendirme toplantılarının her gün farklı bir mahalle konağında devam edeceği kaydedildi.