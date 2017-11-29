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29 Kasım 2017 10:43

İzmit’te kadınlara hakları anlatıldı

İzmit Belediyesi ile Kocaeli Barosu ortaklığındaki kadınlara haklarının anlatıldığı eğitim toplantıları Akpınar Mahallesi ile devam etti.

İzmit’te kadınlara hakları anlatıldı

29 Kasım 2017 10:43


Şimdiye kadar birçok mahallede yapılan bilgilendirme eğitimi Akpınar TOKİ konutlarında da gerçekleştirildi. Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatlarından Nuriye Yılmaz ve Gül Esen Mirkelam tarafından verilen eğitimde kadın hakları, hakların yer aldığı sözleşmeler ve kanunlar, nişanlılık ve evlilik süreçleri, aile içi şiddet, şiddet türleri, şiddete maruz kalma ya da tanık olma durumunda izlenecek yol, başvurulabilecek yerler ve benzeri konular hakkında detaylı bilgi verildi.


Kadınların sorunlarının da cevaplandırıldığı eğitimlerin şehrin farklı yerlerinde devam edeceği kaydedildi.




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