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29 Kasım 2017 10:30

İzmit’te kaldırımlara parka izin verilmiyor

İzmit Belediyesi yaya kaldırımlarına park eden sürücüler hakkında yasal işlem yapılıyor.

İzmit’te kaldırımlara parka izin verilmiyor

29 Kasım 2017 10:30


İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, tüm uyarılara rağmen bazı kişilerin yaya kaldırımlarına araçlarını park ettiklerini hatırlatarak, “Kaldırımların yayalara ait olduğunu anlamayan sürücülerin bu vurdumduymazlığı cezasız kalmıyor. Sadece Mehmet Ali Paşa ve Yenişehir mahallelerinde bir günde yapılan çalışmada kaldırımlara park eden 43 sürücü hakkında Kabahatler Kanununa göre işlem yapıldı, araçlar da bulundukları yerlerden kaldırıldı. Kontrol ve denetimlerimiz şehrin dört bir yanında devam etmektedir” dediler.




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