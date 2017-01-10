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10 Ocak 2017 12:18

İzmit’te kar yağışına yönelik çalışmalar sürüyor

İzmit’te kar yağışına yönelik çalışmalar sürüyor

10 Ocak 2017 12:18

İzmit Belediyesi’nin karla mücadele çalışması devam ediyor.
Son yılların en etkili kar yağışının etkili olduğu İzmit’te, belediye ekipleri, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İzmit Belediyesi’nin karla mücadele çalışmalarını Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yaklaşık 100 araç ve 200 den fazla personelle 2 vardiya halinde 24 saat boyunca sürdürdüğü açıklandı. Belediye yetkilileri, başta ana arterler olmak üzere yaya kaldırımlarında, cadde ve sokaklarda sürekli kar küreme çalışması yapıldığını, şimdiye kadar 512 ton tuz kullanılarak bin 303 kilometrelik yolda tuzlama yapıldığını söylediler.
Karla mücadele çalışmasının sadece şehir merkezi ile sınırlı olmadığı köylerde de devam ettiğini belirten yetkililer, ”Ekiplerimiz, kar ve dondan vatandaşlarımız en az şekilde etkilenmeleri için gece gündüz çalışıyorlar. Üst geçitler, merdivenler, yaya kaldırımları, parklar, cami önleri, köprülerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Parklardaki ağaçlardaki karlarda silkelenerek kırılmaların önüne geçiliyor” şeklinde konuştular.



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