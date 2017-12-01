İzmit’te ‘Kariyerime Engel Yok’ etkinliği

İzmit Belediyesi ile İŞKUR ortaklığında bu yıl Yunus Emre Kültür Merkezi’nde 8’inci gerçekleştirilen Kariyerime Engel Yok programı kapsamında işverenler ile engelli bireyler bir araya geldi. İzmit Ritim Grubu konseriyle başlayan programa AK Parti Milletvekili Cemil Yaman, İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Engin Gülmez, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç ve çok sayıda davetli katıldı. Program sonrasında engelli vatandaşlar, kentimizde faaliyet gösteren 44 iş yeri temsilciliği iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Programda İlk olarak konuşan İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Engin Gülmez, “Yine İzmit Belediyesi ile çok güzel bir etkinlikle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gün ilimizde faaliyet gösteren 44 iş yerinin temsilciliği stantlar kurdu. Burada stantlarla istihdama fırsat sunan işletme sahiplerine, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğana ve siz değer katılımcılara çok teşekkür ediyorum” dedi

Gülmez’in ardından konuşan İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, “Her birinizi İzmit Belediye Başkanımızın Dr. Nevzat Doğan’ın selamlarını iletiyorum. Bu projemiz ile birçok engelli arkadaşımız iş sahibi oldu. Belediyecilik sadece yol yapmak, kaldırım yapmak değil aynı zamanda böyle sosyal projelerle engelli kardeşlerimize bir faydamız olsun istiyoruz. Bu projede katkılarından dolayı burada stant açan işlemecilerimize ve katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kentimizde faaliyet yürüten ve kontenjan fazlası engelli çalıştıran ISS Hazır Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş, Assan Hanil Otomotiv San Tİ. Aş., Türkiye Petrol Ranerileri A.Ş, Kent konut inşaat SAN.TİC.AŞ, Sumiriko Hose Otomotiv Sanayi Ticaret ve Pazarlama LTD.ŞTİ, Atilla. Mak. Mon, HYUNDAI Glovis Lojistik, Türk Ekonomi Bankası, İZAYDAŞ AŞ, BELDE Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri, Modül Çelik Yapı ve Petrol Sanayi, İzmit Özel Poliklinik Sağlık Hizmetleri, Koruma Klor Alkali ve Frito Lay Gıda, Ahotech Bilişim Teknolojileri Anonim şirketlerine plaket takdim edildi.