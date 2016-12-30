Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 16:58

İzmit’te karla mücadele çalışmaları sürüyor

İzmit’te karla mücadele çalışmaları sürüyor

30 Aralık 2016 16:58

İzmit Belediyesi kar yağışına yönelik çalışmalarına devam ediyor.
İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların kar ve don olayından en az şekilde etkilenmesi için şehrin dört bir yanındaki köprülerde, üst geçitlerde cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yaparken Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerde mahalle ve köylerdeki yolları açık tutmak için yoğun bir çalışma içinde bulunuyorlar. İzmit Belediyesi’nin karla mücadele çalışmalarını 2 vardiya halinde 78 araç ve 186 personel ile sürdürdükleri bildirildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
3
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Cuma
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç