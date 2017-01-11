İzmit’te kestanecilere Kocaelispor rengi

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü kent estetiğini güzelleştirmek adına gerçekleştirdiği projelerine bir yenisi daha ekledi.

İzmit’te faaliyet gösteren kestanecilerin tezgahlarının ve önlüklerinin 2017 yılında yeşil siyah olacağı açıklandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan zabıta yetkilileri, “İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan, Kocaelispor’a her zaman maddi manevi destek olmaktadır. Bizde kentimizin takımına destek olmak hem de kent estetiğini güzelleştirmek adına kestanecilerin tezgahlarının ve önlüklerinin renklerinin yeşil-siyah olmasını kararlaştırdık. İzmit’te satış yapan bütün kestanecilerin yeşil-siyah önlük giyecek” dediler.