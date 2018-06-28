İzmit’te kurtuluş coşkusu törenle başladı

İzmit’in kurtuluşu kutlama etkinlikleri Kültür Tepesi’nde başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan buradaki etkinlikte İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve Garnizon Kurmay Başkanı Kurmay Albay Ersin Aydemir, Atatürk anıtına çelenk bıraktılar. Kültür Tepesi’ndeki İzmit’in kurtuluş törenlerine AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz ve yöneticileri, İzmit İlçe Mili eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş, muharip gaziler, dernek ve STK başkanları ile vatandaşlar da katıldı.

Ana töreninde bir konuşma yapan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Çanakkale’deki gibi Kurtuluş Savaşı mücadelesi de kıyasıya oldu. Başkomutan ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal önderliğinde Anadolu her bir yandan mücadele verirken, İzmit’te farklı bir mücadele içerisindeydi. Servetiye Cephesi Kocaeli’nin Çanakkale’si anlamında büyük bir mücadeleye sahne oldu. İzmit’te de bir kısmının ismini dahi bilemediğimiz nice, vatan, bayrak, ezan, namus sevdalısı insanlarımız mücadelenin en hasını verdi. Bunları bir elem ve keder duymak için değil bunlardan ders almak için konuşmalıyız. Şu bulunduğumuz bölgedeki duvarın altında bile Fransız, Yunanlıların kurşuna dizdiği bu şehrin evlatlarını hatırlamamız onları unutmamız lazım” dedi.

Kurtuluş mücadelesindeki isimlerin unutulmaması gerektiğini ifade eden Doğan, “Fatma Seherlerin, İpsiz Receplerin, Yahya Kaptanların ve nicelerinin canlarını kanlarını gerektiğinde mallarını feda etmesiyle o İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar tıpkı ülkemizden olduğu gibi İzmit’ten de geldikleri gibi gittiler. Hem de iyi bir ders alarak gittiler. Belki de geride yakılmış, yıkılmış, zulme uğramış bir İzmit vardı ama namusunu kurtarmış, bayrağını kurtarmış en önemlisi ülkesini kurtarmış, bu uğurda görevini yapmış bir İzmit ve İzmitliler vardı. Bu mücadeleyi veren atalarımıza minnettarız” diye konuştu.

Anadolu üzerindeki emperyalist kem gözlerin kaybolmadığına değinen Başkan Doğan, “Belki de kıyamete kadar devam edecek. 15 Temmuz’da bir benzerini yaşamadık mı? O emperyalistlerin maşası, şer güçler odaklar, FETÖ ihanet şebekesi asker kılığına girip ülkemizi benzer bir tabloya sokmak istemedi mi? Ama orada İpsiz Recep’in, Yahya Kaptanların, Fatma Seherlerin torunları çıktı karşılarına. Yine derslerini alıp gittiler. Bu vatan bin yılı aşan bir dönemde, Selçuklu, Osmanlı, Osmanlı Paşası olan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarından bugünlere geldi. Bizler bugünlerde burada özgürce konuşuyorsak, İstiklal Marşımızı söylüyorsak, bayrağımız anlı şanlı dalgalanıyorsa ve yüzümüz gülüyorsa, bu vatan sevdalılarına çok büyük borcumuz olduğundandır” şeklinde konuştu.

Daha çok çalışan ve üreten bir toplum olmak için mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Doğan, “Daha çok çalışacağız ve daha çok birlik beraberlik içerisinde olacağız. Daha çok üreteceğiz ve bir takım siyasi, sosyal, belki de bize büyük güç veren etkin farklılıklarımızı bir güç olarak görüp birbirimize daha çok sarılacağız. O emperyalist akıllar durmak bilmez. O kuzu postunda görülen emperyalistler planlarından vazgeçmez. Bize teslim edilen emanetimiz gençlere teslim edildiğinde görevimiz çok büyük ve anlamlı olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

Askeri ve sivil erkanın yer aldığı Kültür Tepesi’ndeki anma etkinliğinin ardından Bağçeşme’deki şehitliklere geçildi. Başkan Doğan ve beraberindekiler, burada şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıp dualar ettiler. Daha sonra İlçe Müftülüğünce Fevziye Camii’nde mevlit ve helva ikramı yapıldı.

İzmit’in kurtuluş etkinliklerinin ikinci günü olan 29 Haziran Cuma akşamı SEKA Park alanında konser etkinliği olacak. Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, saat 21.00 de Uçurtma Tepesi’nde vereceği konser ile İzmit’in kurtuluş coşkusuna ortak olacak.