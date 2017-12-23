İzmit’te Mehmet Akif Ersoy Parkı açıldı

İzmit Belediyesi’nin park seferberliği devam ediyor. Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın katılımıyla, Fatih Mahallesi Cebir Sokak’ta yaptırılan Mehmet Akif Ersoy Parkı törenle açıldı. Parkın açılışına Başkan Doğan’ın yanı sıra Belediye Meclis üyesi Ersin Alpaslan, AK Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcıları Nurullah Yılmaz, Ayfer Uğur, Ali Erdem, ilçe yöneticisi Cemil Karaca, ilçe kadın kolları yöneticileri, İzmit Müftü Vekili Burhan Bilgin, mahalle muhtarı Yaşar Keleş, öğrenciler, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık bin 400 metrekarelik alan üzerinde yaptırılan park içeresinde çocuk oyun gurubu, çocuk oyun teleferiği, kondisyon aletleri, çardak, piknik masalarıyla çeşme bulunuyor. Bölgeye ayrı bir değer katan parkın açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Doğan “Şehrin dört bir yanında çalışmalarımız devam ediyor. Sizlerden bu güzel parkımızı sahiplenmenizi ve korumanızı istiyorum. Parklarımızda çocuklarımızın ayağının toprağa ve kuma değmesini istiyoruz ve bunun içinde zeminleri kauçukla kaplamıyoruz. Sağlıklı olan da bu” dedi.

Konuşmasında parka isminin verildiği İstiklal Marşımızın yazarı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a da değinen Başkan Doğan konuşmasına ünlü şairin “Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır” dizeleriyle devam etti. Başkan Doğan “Vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkacağız. Gerektiğinde vatanımız, değerlerimiz için şehit te olacağız. Çanakkale’de olduk, Kurtuluş Savaşı’nda da olduk, 15 Temmuz’da da olduk. Ünlü şairimizin ismini burada gördükçe hep onun sözlerini hatırlayıp, bizlerde onun söylediği gibi vatanımızı bayrağımızı, ezanımız, namusumuzu koruyacağız” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden derslerine çok çalışmalarını isteyen Başkan Doğan, “Sizlerden tek bir şey istiyoruz o da derslerinize çok çalışmanız. Alikahya her geçen gün daha da güzelleşiyor. Yeni yollar açıyor, yollarımızı asfalt ya da parke ile kaplıyoruz, yeni parklar yapıyoruz, okullarımıza, camilerimize her türlü desteği sağlıyoruz. Kapalı pazar yerimiz yakında bitiyor. Alikahya’yı daha yaşanabilir hale getirmeye devam edeceğiz. Bu güzel hizmetleri yapmamızda, vatanımızın, değerlerimizin korunmasında baş rolü oynayan başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sizler adına teşekkür ederim. Hükümetimize, yereldeki bütün idarecilerimize teşekkür ederiz. Sizlere güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.