İzmit’te meydan saatleri anında onarılıyor

İzmit’in dört bir yanına yerleştirilen meydan saatleri İzmit Belediyesi tarafından yakın takip ediliyor. Vatandaşlara önemli fayda sağlayan saatler, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sürekli kontrol ediliyor. Bozulan ya da darbe alan saatlere anında müdahale edilerek onarımları tamamlanarak yeniden vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Son olarak Fethiye Caddesinde trafo patlaması sebebiyle arızalanan saatin yedek parça değişimini gerçekleştiren Belediye yetkilileri, “Şehir merkezi başta olmak üzere özellikle halkımızın yoğun olduğu bölgelere konulan meydan saatlerinden vatandaşlarımızın faydalanıyor olması bizim için önemli. Bakım ve kontrollerini düzenli olarak yaptığımız saatlerimiz zaman zaman belediyemizin kontrolünün dışında yaşanan teknik sorunlardan dolayı arızalanabilmektedir. Müdürlüğümüz personellerinin arızalara çok kısa sürede müdahale etmelerine rağmen, bazı teknik parça teminlerinden dolayı süre biraz uzayabilmektedir” dediler.