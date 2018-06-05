İzmit’te milyonluk simit yerleri ihalesi

İhale sonucunda simit yerlerinin satışından milyonluk gelir bekleniyor.

Emlak İstimlak Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, 22 adet simit tezgah yerinin ihalesi 6 Haziran Çarşamba günü Belediye Encümeninde gerçekleştirilecek. Belediye Encümeninde saat 11.00’deki ihaleye her biri 1 metrekarelik alan üzerindeki simit satış yerleri 3 yıllığına kiralanacak. Büyük ilgi görmesi beklenen ihalede 3 yıl süreli ve kira bedeli peşin olacak simitçi yerlerinin kiralanmasından İzmit Belediyesinin kasasına yaklaşık bir milyon 200 bin lira gelir girmesi bekleniyor.