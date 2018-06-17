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17 Haziran 2018 12:42

İzmit’te minik eller toprakla buluştu

İzmit Belediyesi tarafından yürütülen “Minik Eller Toprakla Buluşuyor” projesi kapsamında çocuklar, sebze fidesi dikmenin heyecanını yaşadılar.

İzmit’te minik eller toprakla buluştu

17 Haziran 2018 12:42


İzmit Belediyesi, başlattığı projeyle minik elleri toprakla buluşturuyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nce başlatılan “Minik Eller Toprakla Buluşuyor” projesiyle ana okulu öğrenciler sebze fidesi dikerek doğa hakkında bilgi sahibi oluyor. İzmit Belediyesi’nin Durhasan’daki uygulama bahçesine götürülen minikler, hayatlarında ilk kez toprağa sebze ve ağaç dikmenin heyecanını yaşıyorlar. Ana Sultan Ana Okulu’ndan 13 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte uygulama bahçesine domates, salatalık, biber ve patlıcan fideleri dikilip can suyu verdiler. Öğrenciler diktikleri fidelerin önlerine isimlerinin yazılı olduğu kartlıklar da koydular.


Hayatlarında ilk kez toprağa bir fide diken çocuklar, kendilerine böyle bir imkan sağlayan Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.




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