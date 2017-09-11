İzmit’te okul bahçeleri yıkanıyor

İzmit Belediyesi 2017-2018 Eğitim Öğretim dönemi öncesi okul bahçelerini öğrenciler için hazırlıyor. Okullar açılana kadar tüm okulların bahçelerinin yıkanacağını belirten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz ayları boyunca cadde ve sokaklarda yürüttükleri yıkama çalışmalarına okul bahçeleriyle devam ediyorlar. İzmit ilçesi sınırları içerisinde bulunan ilköğretim ve liselerin bahçeleri yıkanarak yeni öğretim yılına hazırlanıyor. Okullar açılana kadar tüm okulların bahçeleri yıkanacak. Okullarda öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitim görüp, daha temiz bahçelerde oyunlarını oynamaları için temizlik çalışmaları başladı.