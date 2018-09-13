İzmit'te okullar yeni döneme hazır

17 Eylül'de zillerin çalacağı okul bahçelerinde İzmit Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sorumluluk sahaları içindeki bütün ilk, orta ve liselerin bahçelerini tazyikli suyla yıkayarak okul sezonuna tertemiz girmesini sağlıyorlar. Belediye yetkilileri, pazartesi gününe kadar bütün okul bahçelerinin yıkanacağını belirterek, "Okul bahçelerini daha sonraki zamanlarda da yıkamaya devam edeceğiz” dedi.

Okul yetkilileri, İzmit Belediyesi'ne temizlik hizmeti için teşekkür ettiler.