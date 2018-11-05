İzmit'te örnek işyerleri belli oldu

İzmit Belediyesi'nin örnek işyeri uygulaması kapsamında iki iş yeri daha belge almaya hak kazandı.

İzmit'te Kuruçeşme Fatih Mahallesi'ndeki bir işyeri ile Doğan Mahalles'nde bulunan bir pastane örnek işyeri belgesi aldı. Belgelerini İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan takdim etti. Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün belirlediği kriterlere uydukları için belge almaya kazan kazanan örnek işyerlerine bizzat giderek belgelerini teslim eden Başkan Doğan “Hedefimiz şehrimizdeki bütün işyerlerinin örnek olmasıdır” dedi.

İş yeri sahiplerini tebrik eden Başkan Doğan, “Hijyen, temizlik, işyeri tertip düzeni, müşteriye ilgi, alaka gibi kriterlere uyan işyerlerine örnek işyeri belgesi veriyoruz. 4-5 yıldan beri yaptığımız uygulama ile şimdiye kadar 70'den fazla işletmemiz bu belgeyi almaya hak kazandı. Belgeyi almaya hak kazanan iş yeri sahiplerini ve çalışanlarını kutluyor ve teşekkür ediyorum. Örnek işyeri sayısı ne kadar çok olursa biz de o kadar çok mutlu oluruz” dedi.