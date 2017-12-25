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25 Aralık 2017 12:30

İzmit’te örnek işyerlerinin sayısı artıyor

İzmit Belediyesi tarafından başlatılan İş Yeri Açma ve Çalıştırma yönetmeliği kapsamında kurallara tam olarak uyan iki işletmeye daha örnek işyeri belgeleri Belediye Başkanı Dr.

İzmit’te örnek işyerlerinin sayısı artıyor

25 Aralık 2017 12:30

Nevzat Doğan tarafından verildi.


İzmit Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde İşyeri Açma ve Çalıştırma yönetmeliği kapsamında temizlik, hijyen, görsel, estetik, müşteri memnuniyeti gibi konularda kurallara uygun olarak faaliyet gösteren işyerlerine belgeleri verilmeye devam ediyor. Yahya Kaptan Mahallesi Şehit Ergün Köncü Caddesi’nde faaliyet gösteren kuaför ve Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi’ndeki balık işletmesine belgelerini veren Başkan Doğan, “Örnek işyeri sayımızın artması bizim için büyük mutluluk. Temennimiz tüm işletenlerimizin bu kriterlere uygun hizmet vermesi ve belgeyi almaya hak kazanmasıdır” diyerek işletmecileri tebrik etti.




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