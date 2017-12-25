İzmit’te örnek işyerlerinin sayısı artıyor

Nevzat Doğan tarafından verildi.

İzmit Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde İşyeri Açma ve Çalıştırma yönetmeliği kapsamında temizlik, hijyen, görsel, estetik, müşteri memnuniyeti gibi konularda kurallara uygun olarak faaliyet gösteren işyerlerine belgeleri verilmeye devam ediyor. Yahya Kaptan Mahallesi Şehit Ergün Köncü Caddesi’nde faaliyet gösteren kuaför ve Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi’ndeki balık işletmesine belgelerini veren Başkan Doğan, “Örnek işyeri sayımızın artması bizim için büyük mutluluk. Temennimiz tüm işletenlerimizin bu kriterlere uygun hizmet vermesi ve belgeyi almaya hak kazanmasıdır” diyerek işletmecileri tebrik etti.