İzmit’te özel çocuklar gitar çalmayı öğreniyor

Down sendromlu çocuklar için İZMEK bünyesinde açılan gitar kursuda 24 özel çocuk katılarak gitar çalıp şarkı söylüyorlar.

Özel çocukların ve ailelerinin büyük ilgi ve memnuniyet gösterdiği kurs ile ilgili bilgi veren eğitmen Aslı Yağız “ biz, Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’ın engelli dostu belediye anlayışıyla hizmet veren bir belediyenin bir parçasıyız. Eğitime katılan her bir çocuğumuz, bizim ve toplumumuz için özeldir. Eğitimimizin amacı, gerçekte bir engel olmadığı, engelleri bizlerin koyduğu bilinciyle, farkındalık oluşturmaktır. Kurs ile öğrencilerimizin özgüvenini arttırmayı amaçlayarak istenirse engel denen durumun ortadan kaldırılabileceğini göstermek istedik. Aileler de bu çalışmadan çok memnun oldu. Hayatı izlemek yerine, kaynaşarak, yaşayan olmak, çocuklarımız ve aileleri için çok önemli” şeklinde konuştu.

Özel çocukların anneleri de çocuklarının kursta eğlenerek öğrendiklerini, yeni arkadaşlar edindiklerini ve topluma karıştıklarını ifade ederek, çocuklarına kurs imkanı sağlayan başta İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a ve emek veren herkese teşekkür ettiler. Pazartesi, Çarşamba, Perşembe günleri 15.30 - 18.00 saatleri arasındaki gitar kursu Eylül ayında sona erecek.

İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığındaki İZMEK bünyesinde açılan çağrı merkezi operatörlük kursunu bitirenler, Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç’u ziyaret ettiler.

Kocaeli Çağdaş Engelliler Derneği ile ortaklaşa düzenlenen ve 2,5 ay süren kursa Kocaeli genelinden 18 kişi katıldı. Zafer Alataş ve Ümmühan Aysu tarafından verilen eğitim sonunda belge almaya hak kazanan kursiyerlerin kamu ve özle kuruluşlarda iş bulma imkanı bulabilecekleri kaydedildi. Kursiyerleri tebrik eden Başkan Yardımcısı Güray Oruç, İZMEK bünyesinde daha önceden de benzer kurs düzenlendiği ve bu kurslar sayesinde 100’den fazla kişinin belge aldıklarını söyledi.