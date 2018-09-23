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İzmit'te park ve yeşil alanlarda bakım yapıldı

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kentin farklı bölgelerindeki yeşil alanların bakımı yapılıyor.


İzmit'in dört bir yanındaki park ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışması yapılıyor.


Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yeşil alanlarda, okul bahçelerinde uzayan otlar kesilirken, parklarda çeşme ve su tesisat onarımları yapıldı. Ekipler, park ve yeşil alanlarındaki oturma bankları, çocuk oyun aletlerinin bakım ve onarımını da yaparken, aydınlatma sistemlerini de tek tek elden geçirerek arızaları giderdiler. Yetkililer, parklardaki bozulan sert zeminlerin de elden geçirildiğini, demir ve ahşap akşamların da boyandığını söylediler.

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