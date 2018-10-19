İzmit'te parklar düzenleniyor

İzmit'teki park ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışması yapılıyor.

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, şehrin dört bir yanındaki park ve yeşil alanlarda sık sık kontroller yapıyor. Yapılan kontrollerde park ve yeşil alanlardaki eksikler tespit edilerek belirli bir program çerçevesinde gideriliyor. Bu kapsamda ekipler, kontroller sırasında tespit edilen aydınlatma ve sistemlerindeki arızaları, bank, kamelya ve oyun gruplarındaki kullanım sonucu oluşan hasarları giderirken, uzayan otları da tırpan yardımıyla kesiyorlar.