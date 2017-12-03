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03 Aralık 2017 12:22

İzmit’te parklardaki spor sahaları onarıldı

İzmit Belediyesi tarafından mahallelerdeki parklarda bulunan açık hava spor sahalarında bakım ve onarım çalışması yapıldı.

İzmit’te parklardaki spor sahaları onarıldı

03 Aralık 2017 12:22


İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, park içlerindeki açık hava spor sahaları ile okul bahçelerindeki basketbol sahalarındaki eksikleri tek tek giderdiler. Yetkililer çalışma kapsamında spor sahalarının çizgilerinin yeniden çizildiğini, saha çevresindeki tel çitlerin elden geçirildiğini, zemin düzenlemesi yapıldığını ve spor aletlerinin boyandığını söylediler.


Öte yandan, Alikahya merkezde bulunan bir parkta da bakım ve onarım çalışması yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, pak içindeki oyun grubunun zamanla kullanılamaz hale geldiğini ve yerine yenisinin konulduğunu, zemine kauçuk kaplaması yapılarak çalışmayı tamamladıklarını ifade ettiler.




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