İzmit’te pazar yerleri sürekli yıkanıyor

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri semt pazar yerlerini yıkıyor. Ekipler her pazar sonrası oluşan çevre ve görüntü kirliliğini gece boyunca yapılan yoğun çalışmalarla ortadan kaldırıyor. Kurulan pazarın ardından gece geç saatlere kadar bu yerlerin önce kaba temizliği yapılıyor. Ardından da ilaçlı ve tazyikli suyla bölge yıkanıyor.

Her pazardan ortalama 10 ton çöp çıktığı bilgisini veren yetkililer, “Ekiplerimiz pazarlarda bulunan mazgalların temizliğini de uzun uğraşlar sonucunda temizleyerek ince temizlik yapmaktadırlar” dedi.