İzmit’te rehber öğretmenlerine şiddet eğitimi

Aile ve Sosyal Politikal Bakanlığı tarafından yürütülen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde İzmit, Körfez, Derince, Kandıra ve Kartepe ilçelerinde görev yapan 255 rehber öğretmenine yönelik eğitim verildi. Kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla düzenlenen eğitimler, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzmanları ile Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi uzmanları tarafından verildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin çok yönlü bütüncül bir yaklaşımla toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesiyle mümkün olduğuna dikkat çeken Kocaeli Barosu uzmanları, “Koruma, önleme ve toplumsal farkındalık yaratma sorumluluğu bulunan ilgili tüm tarafların sürecin içinde yer alması büyük önem arz etmektedir” diyerek verilen eğitimin önemine dikkat çektiler.