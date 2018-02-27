Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 11:25

İzmit’te rehber öğretmenlerine şiddet eğitimi

İzmit’te rehber öğretmenlerine cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve çocuk yaşta evlilik konularında eğitim verildi.

İzmit’te rehber öğretmenlerine şiddet eğitimi

27 Şubat 2018 11:25


Aile ve Sosyal Politikal Bakanlığı tarafından yürütülen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde İzmit, Körfez, Derince, Kandıra ve Kartepe ilçelerinde görev yapan 255 rehber öğretmenine yönelik eğitim verildi. Kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla düzenlenen eğitimler, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzmanları ile Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi uzmanları tarafından verildi.


Kadına yönelik şiddetle mücadelenin çok yönlü bütüncül bir yaklaşımla toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesiyle mümkün olduğuna dikkat çeken Kocaeli Barosu uzmanları, “Koruma, önleme ve toplumsal farkındalık yaratma sorumluluğu bulunan ilgili tüm tarafların sürecin içinde yer alması büyük önem arz etmektedir” diyerek verilen eğitimin önemine dikkat çektiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
6
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Salı
    Hafif Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    1°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç