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İzmit'te ritim dersleri başlıyor

İzmit Belediyesi tarafından engelli gençlere yönelik ritim dersleri 6 Kasım’da yeniden başlayacak.

İzmit Belediyesi tarafından engelli gençlere yönelik ritim dersleri 6 Kasım'da yeniden başlayacak.


İzmit Belediyesi'nin Ritim kurslarına katılmak isteyenlerin başvurularını Belsa B Blok 2. kattaki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne yapılacağı kaydedildi. Eğitilebilir, öğretilebilir engelli gençlerden oluşan ritim dersleri Murat Bizel eşliğinde gerçekleştirilecek. Yetkililer ritim çalışmasının sanatsal boyutunun yanı sıra, engelli gençlerin kendilerini ifade edebilmesi ve geliştirebilmesi açısından önemli olduğunu söylediler. 6 Kasım'dan itibaren başlayacak ritim kursuna katılacak engelliler, çeşitli konserler de verecek.

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