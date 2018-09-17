İzmit'te Romanya kültürü yaşatıldı

İzmit Belediyesi'ne bağlı olan Speaking Cafe'de düzenlenen kültür gecesinde Romanya tanıtıldı.

Şimdiye 40'dan fazla ülkenin tanıtımının yapıldığı İzmit Belediyesi bünyesindeki Speaking Kafe, Romanya kültürü tanıtıldı. Romanya Kültür gecesinde ulusal marşlar okunduktan sonra Andrei Cosma ülkesinin kültürel zenginlikleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Romanya mutfağı hakkında da bilgi veren Andrei, Rumen dili ve Türk dilindeki ortak kelimelerin zenginliğine de dikkat çekti. Romanya kültür gecesi ilgiyle takip edildi.

Öte yandan farklı kültürleri yaşatılması için desteklerini sürdüren İzmit Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan cemevlerine de destek oluyor. İzmit sınırları içerisinde 4 adet cemevi bulunduğunu söyleyen belediye yetkilileri, “İzmit Belediyesi olarak her cemevi için bir personel görevlendirdik. Cemevlerinin temizliğini, hayır lokma dağıtımları, okuma, taziye ziyareti gibi desteklerin yanı sıra cemevlerinin fiziksel koşullarının iyileştirilmesini de sağlıyoruz” dediler.