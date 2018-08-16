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16 Ağustos 2018 15:51

İzmit’te simit yerleri kiraya verildi

İzmit Belediyesi tarafından şehrin muhtelif yerlerindeki simit satış yerleri, 8 firmanın katılımı ile gerçekleşen ihalede kiralandı.

İzmit’te simit yerleri kiraya verildi

16 Ağustos 2018 15:51


İzmit Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerindeki simit satış yerlerini ihaleyele kiraya verdi. Cemil Kanpara başkanlığındaki Belediye Encümeni’nde gerçekleşen ihaleyle 8 simit yeri, 3 yıllık peşin ücret karşılığında kiralaya verildi. Yapılan ihale sonucunda Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki 16 numaralı simit tezgahı aylığı 900 TL’ye, Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi’ndeki 22 numaralı simit tezgahı 450 TL’ye, Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki 27 numaralı simit tezgahı 450 TL’ye, Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki 28 numaralı simit tezgahı 900 TL’ye, Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki 29 numaralı simit tezgahı 300 TL’ye, Karabaş Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerindeki 30 numaralı simit tezgahı 750 TL’ye, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı Dr. Sadık Ahmet Üstgeçidi ayağındaki simit satış yeri aylığı 3 bin 500 TL’ye, Kozluk Mahallesi Fabrika Caddesi’ndeki satış yeri aylığı 1000 TL’ye kiralandı.




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