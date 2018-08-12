İzmit’te sokak kütüphanelerine zarar veriliyor

İzmit Belediyesi tarafından 3 yıl önce Yürüyüş Yolu üzerinde hizmete açılan Sokak Kütüphaneleri, her yaştan vatandaşa hitap etmeye devam ediyor. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın isteği ile Yürüyüş Yolu’nun Vakıflar Bankası ve Ulugazi İlkokul önüne kurulan sokak kütüphanelerine bazı kişiler sık sık zarar veriyor. Kütüphanelerde bulunan kitaplar okuyucuya ulaşamadan toplu olarak imha ediliyor ya da ticari amaçlı satılmaya çalışılıyor. İzmit Belediyesi yetkilileri kütüphanelerdeki zararları kısa süre içinde gidererek tekrar faaliyette olmasını sağlıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, “tespiti yapılan aksaklıklar giderilmekte ve kişilere gereken cezalar verilmekte olsa da topluma hizmet için çalışmaya devam eden Sokak Kütüphanelerimizi korumaya ve kollamaya halkımızın da hassasiyet göstermesinin fayda sağlayacaktır. Avrupa’nın da bir çok şehrinde olduğu gibi halkımızın kaliteli zaman geçirmesine imkan sunmak, okuma bilincini arttırmak ve okumaya teşvik etmek amacı ile hizmet veren sokak kütüphaneleri için biz de gereken hassasiyeti göstereceğiz” dedi.