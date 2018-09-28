İzmit'te sokaklar genişletilip, asfaltlanıyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerdeki asfalt yama çalışmalarına ve yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Yeşilova ve Alikahya Karadenizliler mahallerinde de asfalt yama çalışması yaptı. Çalışmalarda Fikir Sokak'taki çalışmada 245 top, Şerit Sokak'taki çalışmada 178 ton, Erciyes Sokak'taki çalışmada 45 ton, Rüzgar Sokak'taki çalışmada 360 ton asfalt kullanıldı. Ünlüpınar Caddesi'ndeki çalışmada ise 738 ton asfalt kullanıldı.

Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Alikahya Atatürk Mahallesi Mehmet Çavuş Caddesi yaklaşık 3 metre daha genişletildi. Yaklaşık 200 metrelik genişletme çalışmasının ardından bölgeden 440 ton hafriyat kaldırılarak yola 560 ton stabilize serilerek kullanılır hale getirildi.