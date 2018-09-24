İzmit'te sokakta kitap var

İzmit Belediyesi'nin okuma alışkanlığını geliştirilmek için yaklaşık 3 yıl önce faaliyete geçirdiği sokak kütüphanelerine Okuma Sanatı Kulübü tarafından kitap bağışında bulunuldu.

İzmit Belediyesi tarafından şehrin çeşitli yerlerine yapılan sokak kütüphaneleri vatandaşları kitap okumaya teşvik ediyor. Son olarak Okuma Sanatı Kulübü'nün bağışladığı kitapları Yürüyüş Yolu'nun Vakıfbank ve Ulugazi İlkokulu önü ile Umutepe'de sokak kütüphanelerine konulduğunu söyleyen yetkililer “ İzmit Belediyesi olarak kitap okumayı teşvik edici projeler hazırlıyoruz. Sokak kütüphaneleri de bunlardan biri. Vatandaşlar 5-10 dakika da olsa kütüphane yanına oturup kitap okuyabiliyorlar. Bazı vatandaşlar sokak kütüphaneleri sayesinde kitap okumayı alışkanlık haline getirdi” dedi. Belediye yetkilileri SEKA ve Kocaeli devlet Hastanelerine de kütüphane kurduklarını söylediler.

Kütüphanelerde Türk ve Dünya klasiklerinin yanı sıra her yaş gurubuna hitap edecek çocuk ve gençlik, hobi, sanat, tarih, edebiyat, mizah, kişisel gelişim, şiir kitapları, gezi, tarih, spor, anne bebek, edebiyat, sinema, teknoloji, ekonomi ve gençlik dergileri bulunduğunun bilgisi verildi.