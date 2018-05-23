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23 Mayıs 2018 11:35

İzmit’te tarife dışı pide üretimine izin yok

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, fırınlarda gerçekleştirdiği denetimler neticesinde uygunsuz üretimlerin önüne geçiyor.

İzmit’te tarife dışı pide üretimine izin yok

23 Mayıs 2018 11:35


İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün fırınlardaki pide gramajı ve tarife denetimleri devam ediyor. Ramazan ayında daha da sıklaştırılan denetimlerde kurallara uymayan fırın işletmecileri hakkında yasal işlem yapılıyor. Ruhsat ve Denetim Müdürü Muhammet Ergin, Yenidoğan bölgesindeki denetimler sırasında bir fırında gramaj eksikliği ve tarife dışı pide üretildiğinin tespit edildiğini belirterek “Pideler el koyarken işletmeci hakkında da işlem yapıldı. İzmit Belediyesi olarak denetimlerimiz artarak devam edecek” dedi.




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