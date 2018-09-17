İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit'te tarım ürünleri sergilenecek

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenecek olan tarım ürünleri günü etkinliğinde ilçede yetişen meyve sebzeler sergilenecek.


İzmit'te Tarım Ürünleri Günü düzenlenecek. İzmit Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlik 19 Eylül Çarşamba günü saat 11.00 de gerçekleştirilecek. Belsa Plaza önündeki etkinlikte kurulacak stantlarda domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, üzüm, ceviz, fındık gibi ürünler sergilenecek. Köy ürünlerinin sergilenip satılacağı etkinlikte İzmit Ziraat Odası, Ekolojik Yaşam Derneği, Tarım Kredi Kooperatifi de stantlarda yer alacak. Köylü üreticiler ile ve kent merkezindeki vatandaşların buluşturulması hedeflenen tanıtım gününde küçük tarım aleti ve makinaları da sergileneceği açıklandı. Renkli görüntülerin yer alacağı etkinliğin büyük ilgi görmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.