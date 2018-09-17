İzmit'te tarım ürünleri sergilenecek

İzmit'te Tarım Ürünleri Günü düzenlenecek. İzmit Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlik 19 Eylül Çarşamba günü saat 11.00 de gerçekleştirilecek. Belsa Plaza önündeki etkinlikte kurulacak stantlarda domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, üzüm, ceviz, fındık gibi ürünler sergilenecek. Köy ürünlerinin sergilenip satılacağı etkinlikte İzmit Ziraat Odası, Ekolojik Yaşam Derneği, Tarım Kredi Kooperatifi de stantlarda yer alacak. Köylü üreticiler ile ve kent merkezindeki vatandaşların buluşturulması hedeflenen tanıtım gününde küçük tarım aleti ve makinaları da sergileneceği açıklandı. Renkli görüntülerin yer alacağı etkinliğin büyük ilgi görmesi bekleniyor.