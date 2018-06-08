İzmit’te tatlıcılar denetlendi

Yapılan denetimlerde hijyen, ürünün son kullanım tarihi ve genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Yapılan denetimlerde her hangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı açıklandı. Denetimle ilgili konuşan Ruhsat ve Denetim Müdürü Muhammet Ergin, “Normal rutin denetimlerimiz devam ediyor. Ancak Ramazan Bayramı öncesinde halkın sağlığı için bu denetimleri sıklaştırdık. Tatlı, şekerleme ve çikolata imalathaneleriyle satış yerlerindeki denetimlerde bir problemle karşılaşmadık. Vatandaşlarımızın şeker tadında bir bayram geçirmeleri için denetimlerimiz artarak devam edecek” dedi.