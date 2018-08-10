Diğer
Kategoriler
10 Ağustos 2018 12:09

İzmit’te tekstil kumbaralarına verilen zarara tepki

İzmit Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından şehrin farklı noktalarına konulan tekstil kumbaralarına zarar verilmesine tepki göstererek, kumbaralara zarar veren işi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İzmit’te tekstil kumbaralarına verilen zarara tepki

10 Ağustos 2018 12:09


Sosyal belediyecilik alanında önemli projelere imza atan İzmit Belediyesi, tekstili kumbaralarıyla, tekstil ürünlerinin de geri dönüşümünü sağlıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından şehrin değişik noktalarında 140 adet bulunan tekstil kumbaralarına, eski ayakkabı, elbise, kumaş, havlu vb. atıklarını bu kumbaralara atılabiliyor. Bu sayede hem çöp sahalarına daha az atık gönderiliyor hem de toplanan atıklar geri dönüştürülerek ekonomiye de katkı sağlanıyor.


Bazı kişi veya kişiler tarafından kumbaralara zarar verildiğini belirten İzmit Belediyesi yetkilileri duruma tepki göstererek, “Kumbaraların kilitleri kırılıyor, kapakları eziliyor, içindeki kumaş atıkları etrafa saçılıyor, mekanizmaları çalışamaz hale getiriliyor. Kilitleri çalınan kumbaraların kapakları açık kalıyor ve çevre kirliliğine sebep oluyor. Son günlerde yaklaşık 60 adet kumbaranın kilitleri çalındı. Ayrıca 18 adet kumbaraya da değişik hasarlar verildi. Bir kumbaranın maliyetinin 2 bin TL olduğu düşünülürse kamuya büyük zarar verildiği anlaşılmaktadır” dediler.


Kumbaralara zarar verenlerin tespiti halinde suç duyurusunda bulunacaklarını belirten yetkilileri, “Kamu malına zarar veren kişilere hapis cezasının yanı sıra para cezası da veriliyor. Ayrıca verilen zararın bedeli de zarar verenden tahsil ediliyor. Vatandaşlarımızın kamu mallarını kullanırken daha duyarlı olmaları ve kumbaralara zarar veren kişi ya da kişileri görmeleri halinde belediyemize haber vermelerini istiyoruz” açıklamasında bulundular.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç