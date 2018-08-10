İzmit’te tekstil kumbaralarına verilen zarara tepki

Sosyal belediyecilik alanında önemli projelere imza atan İzmit Belediyesi, tekstili kumbaralarıyla, tekstil ürünlerinin de geri dönüşümünü sağlıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından şehrin değişik noktalarında 140 adet bulunan tekstil kumbaralarına, eski ayakkabı, elbise, kumaş, havlu vb. atıklarını bu kumbaralara atılabiliyor. Bu sayede hem çöp sahalarına daha az atık gönderiliyor hem de toplanan atıklar geri dönüştürülerek ekonomiye de katkı sağlanıyor.

Bazı kişi veya kişiler tarafından kumbaralara zarar verildiğini belirten İzmit Belediyesi yetkilileri duruma tepki göstererek, “Kumbaraların kilitleri kırılıyor, kapakları eziliyor, içindeki kumaş atıkları etrafa saçılıyor, mekanizmaları çalışamaz hale getiriliyor. Kilitleri çalınan kumbaraların kapakları açık kalıyor ve çevre kirliliğine sebep oluyor. Son günlerde yaklaşık 60 adet kumbaranın kilitleri çalındı. Ayrıca 18 adet kumbaraya da değişik hasarlar verildi. Bir kumbaranın maliyetinin 2 bin TL olduğu düşünülürse kamuya büyük zarar verildiği anlaşılmaktadır” dediler.

Kumbaralara zarar verenlerin tespiti halinde suç duyurusunda bulunacaklarını belirten yetkilileri, “Kamu malına zarar veren kişilere hapis cezasının yanı sıra para cezası da veriliyor. Ayrıca verilen zararın bedeli de zarar verenden tahsil ediliyor. Vatandaşlarımızın kamu mallarını kullanırken daha duyarlı olmaları ve kumbaralara zarar veren kişi ya da kişileri görmeleri halinde belediyemize haber vermelerini istiyoruz” açıklamasında bulundular.