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22 Mayıs 2018 11:03

İzmit’te temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor

İzmit Belediyesi ilçedeki temizlik faaliyetlerine Ramazan ayında da 7 gün 24 saat devam ediyor.

İzmit’te temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor

22 Mayıs 2018 11:03


İzmit Belediyesi Temizlik Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki temizlik işlerini Ramazan ayı boyunca da 7 gün 24 saat devam ediyor. “Daha temiz bit İzmit” sloganıyla çalıştıklarını belirten yetkililer, “Bütün çabamız halkımızın daha huzurlu ve yaşanabilir bir şehirde yaşamlarını sürdürmeleri içindir. Bunun için de günün her saatinde görev başındayız” dedi.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarının, mahallerdeki toplu iftar yapılan yerlerin temizliğine ayrı bir önem veriyor. Ekipler, semt pazarlarında tezgahların kaldırılmasıyla hemen işe başlayarak saatler içinde alanları temizliyorlar. İlgililer, her semt pazarından ortalama 11 ton atık çıktığını belirtiyor. Toplu iftar yapılan alanlarda da önce kaba temizlik, ardından da tazyikli suyla yıkama yapıldığı kaydedildi.


Şehrin dört bir yanında bulunan çöp konteynırlardaki hasarlar da ekiplerce kısa süre içinde tamir ediliyor. Yetkililer, mobil ekiplerin mahalleleri dolaşarak hasarlı çöp konteynerlerinin bulundukları bölgelerde tamir ettiklerini söylediler. Tamiri mümkün olmayan konteynerler ise yenileriyle değiştiriliyor. Ekipler, cadde ve sokaklardaki çöp sepetlerini de yeniliyorlar.




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