İzmit’te trafik düzenlemesi yapılıyor

İzmit Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde trafik düzenlemesi yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi ile ortaklaşa yapılan çalışma ile yasaklı yerlerde araç parkının önüne geçilmesi hedefleniyor. Belediye yetkilileri, vatandaşlardan gelen taleplerin de dikkate alındığını belirterek, “Ömerağa Mahallesi Dar Sokak’ta da araçların giriş ve parkının önlenmesine yönelik bir talep vardı. UKOME ile yaptığımız görüşme sonucunda vatandaşların talepleri yerine getirilerek mağduriyetleri giderilmiş oldu” dediler.