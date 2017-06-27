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27 Haziran 2017 11:09

İzmit’te üst yapı çalışmaları sürüyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Serdar Mahallesi’ne beton yol, Veliahmet’e de merdiven yapıldı.

İzmit’te üst yapı çalışmaları sürüyor

27 Haziran 2017 11:09


İzmit Belediyesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Serdar Mahallesi’nde oldukça dik olan Anadolu Caddesi’nde yaklaşık 50 metrelik yere beton yol yapımı için başlatılan çalışma tamamlandı. Çalışmada 45 metreküp beton kullanıldığı kaydedildi. Ekiplerce Veliahmet Mahallesi Şeftali Bayırı Sokak’taki merdiven çalışmasının da tamamlandığını söyleyen yetkililer, ”Buradaki 45 metrelik merdiven çalışmasında da 27 metreküp beton kullanıldı” dediler.


Çalışmaların tamamlandığı mahallelerde yaşayan vatandaşlar ise belediye ekiplerine teşekkür ettiler.




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