İzmit'te yemek desteği ihalesi yapılıyor

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün İzmit sınırları içinde vefat edenlerin evlerine yapılacak 65 bin öğünlük yemek alım ihalesine 5 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 676 bin 812 lira olan ihaleye Öz Anadolu Yemek firması 462 bin 800 lira, Kartepe Yemek ve Gıda Sanayi firması 581 bin 100 lira, Huzur Et Restaurant firması 513 bin 500 lira, Hesmay Gıda firması 591 bin 500 lira ve Katmışlar Yemek firması 715 bin lira teklifte bulundu. İhale komisyonu önümüzdeki günlerde bir yıl süreli olan ihaleyi kazanan firmayı açıklayacak.

Öte yandan İzmit Belediyesi çevre koruma projelerine devam ediyor. İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mahalle ve köylerdeki park ve yeşil alanlardaki olumsuzlukları anında gideriyorlar. Yetkililer, parklarda uzayan otların kesildiğini, aydınlatma ve su tesisatlarında oluşan arızaların giderildiğini, bozulan oyun aletleri, oturma gruplarının tamir edildiğini, duvarlardaki, trafolardaki olumsuz yazıların boyanarak kapatıldığını belirterek “Sadece şehir merkezindeki değil köylerdeki park ve yeşil alanlarda da sık sık bakım onarım çalışması yapıyoruz” dediler.