İzmit'te yemek imalathanelerine denetim

İzmit Belediyesi'nin çorba çeşmeleriyle cenaze evlerine yemek hizmeti sağlayan imalathaneler sık sık denetleniyor. Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlere İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. Belediyenin çorba çeşmeleriyle cenaze yemekleri için hizmet sağlayan tedarikçi firmaların imalathanelerindeki denetimlerinde iş yeri ruhsatı, hijyen, yemek menü gramajı ve çevre temizliği gibi konular kontrol edildi. Yetkililer, yapılan denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını söylediler.

Öte yandan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mahalle ve köylerdeki çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce Arpalık köyünde parke, Yenişehir'de merdiven, Tavşantepe'de de hafriyat kaldırma çalışması yapıldı. İzmit merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki İhsaniye Arpalık köyündeki parke çalışması tamamlandı.