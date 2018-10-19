İzmit'te yerli üretim logoları denetleniyor

3 Ekim'den beri kullanımı zorunlu hale getirilen yerli üretim logolar konusunda İzmit Belediyesi ekipleri denetimlere başladı.

İzmit Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri yerli üretim logosu denetimlerine başladılar. Ruhsat ve Denetim Müdürü Muhammet Ergin, iş yerlerinde yaptıkları denetimlerde yurt içinde üretilen ürünler için yerli üretim logosunun yönetmeliğe uygunluğunun kontrol edildiğini hatırlatarak, “Yaptığımız denetimlerde yönetmeliğe aykırılık tespit edildiğinde bu durum valiliğe bildirilmektedir. Logonun haksız ve yersiz olarak mevzuata aykırı şekilde kullanıldığı belirlendiğinde etiket başına 274 lira idari para cezası uygulanmaktadır. Ticaret Bakanlığı'nın fiyat etiketi yönetmeliğinde yapılan düzenleme kapsamında etiket ve listelerde malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı ve üretim yeri Türkiye olan mallar için yerli üretim logosu da yer alacak” dedi.