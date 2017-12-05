İzmit’te yılın son meclis toplantısı yapıldı

Nevzat Doğan başkanlığında yapıldı.

İzmit Belediyesi’nin ılın son meclis toplantısında kardeş belediyesi olan İzmir Selçuk Belediyesi’nin taziye evi yapılmasıyla ilgili talebi detaylı görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna gönderilmesi kararlaştırılırken Trabzon’un Araklı ile Bolu’nun Gerede Belediyeleri’nin kardeş şehir teklifi kabul edildi.

Öte yandan, Belediye Aralık Ayı Meclis Toplantısında Yenimahalle, Turgut ve Ayazma mahallelerinde yapımı devam eden parklara isim verilmesiyle ilgili teklifler değerlendirilerek karara bağlandı.

Ensar Vakfı Kocaeli Şubesi ile protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun raporu muhalefet şerhine rağmen oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Doğan CHP’li üyelerin konuyla ilgili eleştirilerini cevaplandırarak, “Kişiler hata, yanlış, hatta ihanet yapabilir. Kişilerin yanlışlığını kurumlara tümüyle bağlamamalı, halisane hizmet edenlere engel olmamalı. Bir sağlık kuruluşundaki bir hekimin yanlışlığını bütün kuruma mal etmemek gerekir. Hata yapan, ihanet edenler adalet karşısında gereken cezasını alır. İzmit Belediyesi olarak Türkiye’deki yasal her kurumla iyi projeler gelirse ortak çalışma yaparız. Projesi olan kuruluşlar varsa onlarla da protokol yapmaya hazırız. Biz Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği ile de iş yapıyoruz. Bizim için gençler önemli. Gençlerimizi en iyi şekilde eğitip yetiştirmek zorundayız. Bizim derdimiz gençlerdir. Gençlik merkezilerini STK’lar ile buluşturmaya hazırız. Yasalar içinde hareket ediyoruz. Gültepe’deki gençlik merkezini de oradaki bir derneğe verdik. Her siyasi görüşün genci bizim için önemli ve değerlidir” dedi.

İzmit Belediyesi tarafından engelliler için yapılan çalışmalar hakkında da konuşan Başkan Doğan, “Milletvekilliğim dönemimde yeni engelliler yasasının hazırlanmasında bulunan biri olarak, bu yasanın engelliler için en büyük kazanım olduğunu düşünüyorum. Düzenleme ile kişisel kazanımların yanında kurum ve kuruluşlara da önemli yasal zorunluluklar getirdi. Ancak şehirlerin üst yapı ve binaların fiziki olarak engellilerin engellerini ortadan kaldırılması noktasında istediğimiz noktaya gelemedik Biz, İzmit Belediyesi olarak engelliler konusunda iyi durumdayız, Yaptığımız her projede engellileri düşünüyoruz. Kariyerime engel yok etkinliğimiz, engelli personel istihdamı, Down Kafemiz, evde bakım hizmetimizle Türkiye’ye örnek bir belediyeyiz. Toplumun diğer kesimlerinin de konuya sahiplenmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Meclis üyelerine Arakanlı mültecilerin kaldığı kamplara gerçekleştirdiği ziyaret ile ilgili bilgi veren Başkan Doğan, “İnsani Yardım Vakfı ve Memur-Sen ile birlikte 3 günlüğüne Arakanlı mültecilerin kampına gittik. Yüzbinlerce kişinin yaşadığı kampları ziyaret ederek onlara maddi ve manevi yardımda bulunduk. Binlerce kişi oldukça ilkel şartlarda yaşamaya çalışıyorlar. Orada bir insanlık dramı yaşanıyor. TİKA güzel işler yapıyor, binlerce insana sıcak yemek veriliyor. Bir çocuk doktoru olarak ben de çocukları muayene ettim. İnanılmaz bir duruma tanık olduk. Bunlar Müslüman olmasaydı da yine de onlara yardım ederdik. Maalesef dünya bu dramı görmezden geliyor. Türkiye bu insanlara sahip çıkıyor. İzmit’imiz adına, ülkemiz adına onlara katkıda bulunmaya çalıştık” ifadelerine yer verdi.

İzmit Belediye Başkanı, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 83. yıl dönümüyle ilgili olarak da şunları söyledi:

“Kadın dediğimizde bizim aklımıza anamız gelir, eşimiz, bacımız gelir. İnancımız gereği kadınlar bizim çok çok değerlidir. Tarihimizde kadınlarımız hep önemli işler yapmıştı. Avrupa kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermezken Mustafa Kemal Atatürk bu hakkı Türk kadınına vermiştir. Kadınlarımız siyasette, ekonomide, iş hayatında daha aktif olsunlar istiyoruz. Kadın evin gerçek reisidir. Kadınlarımıza daha çok pozitif ayrımcılık yapmalıyız. Kadınlarımız iyi bir anne, iyi bir eştir. Kadına şiddet gösteren erkek hastalıklı bir varlıktır. Bunları tedavi ettirmeli. Kadına şiddet konusunda en büyük çaba erkeklere düşmektedir.”