İzmit'te yol ve çevre bakımları devam ediyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin dört bir yanındaki çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Gültepe Mahallesi'nde korkuluk, Yenidoğan Mahallesi'nde merdiven, Topçular Mahallesi'nde ise beton yol çalışması yapıldı. Yetkililer, Gültepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde 36 metreküp beton kullanılarak 400 metre parabet, bin 50 kilogram demir kullanılarak yaklaşık 100 metre korkuluk yapıldığını belirtti.

Yenidoğan Mahallesi Vehbi Demirel Sokak'ta 120 metre uzunluğundaki merdiven yapımında 50 metreküp hazır beton kullanıldığını söyleyen yetkililer, “Topçular Mahallesi Arzu Sokak'taki dik olan sokakta da 280 metrekare beton yol yapıldı. Bu çalışmada da 42 metreküp hazır beton kullanıldı” dedi.